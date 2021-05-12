وزارة الاقتصاد تطالب الدبيبة والمالية بالإفراج عن مرتبات موظفين بديوانها

طالبت وزارة الإقتصاد والتجارة، رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية بضرورة الإفراج على مرتبات الموظفين بديوان الوزارة.

وذكر حساب وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، على فيسبوك، في بيان أن “وزارة الإقتصاد والتجارة تتوجه بكتاب إلى رئيس مجلس الوزراء و وزارة المالية بضرورة الإفراج على مرتبات الموظفين بديوان الوزارة و مراقبات الاقتصاد والصناعة”.

وأوضح البيان، أن ذلك ” بالمناطق المشمولين بقرارات التعيين رقم 59 لعام 2015، وقرار وزير الاقتصاد رقم 233 لعام 2015 م ، وقرارات وزير الاقتصاد والصناعة رقم 201 لعام 2017 م ، و قرار رقم 530 لعام 2019 م ، وقرار رقم 18 لعام 2020م”.