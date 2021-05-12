اتفاق جزائري فرنسي على دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا

اتفق رئيس الرئيس الجزائري مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على دعم مسار التسوية في ليبيا، بما فيها تقديم المساعدة للحكومة الجديدة من أجل تنظيم الانتخابات في أحسن الظروف.

ويأتي اتفاق تبون وماكرون، خلال مكالمة هاتفية، بحثت العلاقات الثنائية والاتفاق على تحيين لقاء اللجنة الوزارية المشتركة عالية المستوى.

وتبادل الرئيسان، الآراء حول المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في منطقة الساحل، ولا سيما في تشاد، النيجر ومالي، وما يجدر القيام به لمساعدة دول الساحل في الاستقرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية