ليبيا الان

اتفاق جزائري فرنسي على دعم مسار التسوية السياسية في ليبيا

تم النشر منذُ 25 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اتفق رئيس الرئيس الجزائري مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على دعم مسار التسوية في ليبيا، بما فيها تقديم المساعدة للحكومة الجديدة من أجل تنظيم الانتخابات في أحسن الظروف.

ويأتي اتفاق تبون وماكرون، خلال مكالمة هاتفية، بحثت العلاقات الثنائية والاتفاق على تحيين لقاء اللجنة الوزارية المشتركة عالية المستوى.

وتبادل الرئيسان، الآراء حول المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في منطقة الساحل، ولا سيما في تشاد، النيجر ومالي، وما يجدر القيام به لمساعدة دول الساحل في الاستقرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك