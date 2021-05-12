تبون وأردوغان يستعرضان مستجدات الوضع في ليبيا

استعرض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، خلال مكالمة هاتفية مع نظيره التركي، الوضع في ليبيا على ضوء المعطيات الجديدة والآفاق، واتفقا على لقاء مقبل لتفادي أي انزلاقات قد تنسف المكاسب المحققة.

وهنأ أردوغان، الرئيس عبد المجيد تبون، بحلول عيد الفطر المبارك، مع أمنياته له وللشعب الجزائري مزيدا من التقدم والرفاهية.

وناقش الطرفان، العلاقات الثنائية وترقيتها في شتى المجالات، أكد الرئيسان على ضرورة تفعيل اللجنة العليا المشتركة للتعاون في أقرب وقت، بما يخدم مصالح البلدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية