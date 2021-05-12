المحجوب: اللجنة العسكرية أجرت عملية تبادل للمحتجزين جديدة في الشويرف

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بقوات الجيش الوطني عميد خالد المحجوب، قيام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، بعملية تبادل لمحتجزين بين الطرفين، أمس الثلاثاء.

المحجوب أوضح في تصريحات صحفية أن المحتجزين من المنطقتين وصلوا مساء الثلاثاء إلى مدينة الشويرف جنوبي العاصمة حيث جرت عملية التبادل تحت إشراف اللجنة العسكرية.

وأوضح أن جميع المفرج عنهم يتمتعون بصحة جيدة وقد وصل أغلبهم لمنازلهم، لافتًا إلى أنه حضر العملية أعيان ومشايخ مدينة الشويرف .

وتعد هذه العملية هي السادسة من نوعها ضمن إجراءات بناء الثقة بين الطرفين، والتي نص عليها بنود اتفاق وقف إطلاق النار الموقع من قبل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في جنيف في الثالث والعشرين من أكتوبر الماضي، والذي أقر تشكيل لجان مشتركة للعمل على دمج وحل المليشيات وفق التصنيفات التي تتوافق عليها.

وتضمن الاتفاق المساهمة في مكافحة الإرهاب، وضرورة احترام حقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي، فضلا عن الوقف الكامل لإطلاق النار، وكذلك إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية في مدة 90 يوما، وإعادة الوحدات العسكرية لثكناتها بالتزامن مع خروج المرتزقة، وإيقاف التصعيد الإعلامي وخطاب الكراهية في مختلف الوسائط الإعلامية.

كما شمل الاتفاق فتح الطرق والمعابر على كل التراب الليبي، الساحلية والجنوبية والجبلية، وتشكيل غرفة أمنية من ضباط الأمن المشاركين في اجتماعات مدينة الغردقة المصرية، لتأمين الطرق في المناطق التي تغادرها التشكيلات المسلحة، وتكليف آمر حرس المنشآت النفطية بالتنسيق مع مؤسسة النفط لإعادة هيكلة هذه القوة.

كما شمل حصر وتصنيف المجموعات المسلحة بجميع مسمياتها لدمجها وإيجاد فرص عمل لمن يرغب تركها، وتبادل المحتجزين المقبوض عليهم أثناء العمليات العسكرية أو بسبب الهوية.