المنفي يتجول في شوارع سرت ويلتقي المواطنين

أخبار ليبيا 24 – خبر

أجرى رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي جولة في سرت، ليلة أمس الثلاثاء لتفقد أحوال المدينة، حيث التقى خلالها عدد من المواطنين.

ونشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر حسابه على «فيسبوك»، صورًا للمنفي خلال الجولة.

يشار إلى أن المنفي وصل إلى سرت، لقضاء الأيام الأخيرة من شهر رمضان بالمدينة، والاحتفال مع الأهالي بعيد الفطر المبارك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن المنفي سيزور بعض المواقع بالمدينة .

وكان في استقباله لدى وصوله إلى سرت أعضاء مجلس النواب عن المدينة، وأعيان القبائل ومشايخها والمكونات الاجتماعية بها.