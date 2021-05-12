بالكور لـ 218: ترجيحات برفض مقترح الميزانية الجديدة

تقرير 218

للمرة الثانية.. من المنتظر أن ترفض اللجنة المالية في البرلمان مقترح حكومة الوحدة بشأن الميزانية بسبب عدم معالجة كافة الأخطاء وسط توقعات بفرض ميزانية وإقرارها بعد عيد الفطر.

بعد أيام من مقترح الحكومة المعدل المقدم للبرلمان بشأن الميزانية والمقدرة ب 93.8مليار دينار كشف عضو لجنة المالية في مجلس النواب عبد المنعم بالكور تفاصيل ما يدور في اللجنة من مشاورات وتصورات حول ميزانية عام. 2021

عبد المنعم بالكور في تصريح خص به قناة 218 قال بأن اللجنة لن تقبل المقترح الجديد للميزانية مرجحا ان يتم رفضها رسميا وان اللجنة متمسكة بتنفيذ كافةً ملاحظاتها والأخذ بها علي ان يكون اول اجتماع رسمي للجنة للمرة الثانية حول الميزانية سيكون بعد عيد الفطر مباشر.

بالكور كشف خلال تصريحه بأن قيمة الميزانية يجب أن لا تتجاوز. 80 مليار دينار.

وعن الية التعديل المقبلة اكد عضو البرلمان لقناة218انً من المرجح أن يتم تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء اللجنتين الماليةً والقانونيةً في مجلس النواب ويتم تحديد الميزانية واقرارهاً واللازم الحكومة بالعمل بها وتسيير مهامها وفقا لما هو متاح

ورصدت اللجنة المالية في أبريل الماضي عددا من المخالفات الفنية والقانونية في الميزانية المخصصة للعامً الجاري قبل أن يعيدها البرلمان لتعديلها وخفض قيمتها التي بلغت في المتقرحً لاول مره اكثر من 96 مليار دينار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية