السني يبحث مع مندوب مصر بالأمم المتحدة تعزيز الاستقرار في ليبيا

بحث مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، طاهر السني، مع نظيره المصري السفير محمد إدريس، بمقر البعثة الليبية في نيويورك دعم ليبيا في المرحلة الانتقالية لتعزيز السلام والاستقرار الدائم في البلاد والمنطقة، وذلك عبر لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة التي تترأسها مصر ممثلة عن أفريقيا.

السني أوضح – على صفحته الرسمية على تويتر – أن الاجتماع استعرض أهم الملفات ذات الاهتمام المشترك، وسبل دعم وتعزيز الاستقرار والأمن القومي للبلدين، وتحديد الأولويات والاحتياجات التي تتطلبها المرحلة الانتقالية في ليبيا لإيجاد حلول سلمية بعيدًا عن الصراع والاقتتال، وكيفية العمل على دعم مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن التي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية نهاية العام.

وناقش الطرفان سبل توفير الموارد والبرامج اللازمة لليبيا، حسب متطلبات حكومة الوحدة الوطنية، من خلال المنظمات الأممية والأجهزة المتخصصة في مجال بناء السلام.