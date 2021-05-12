مسؤول أممي: 10 جثث جرفتها الأمواج على الشاطئ في غرب ليبيا

أفاد مسؤول مختص في الهجرة غير القانونية، بالأمم المتحدة، إن ما لا يقل عن 10 جثث مهاجرين متجهين إلى أوروبا جرفتها الأمواج على الشاطئ في غرب ليبيا.

وبحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”، عن المسؤول المختص: “تم العثور على الجثث الثلاثاء بالقرب من بلدتي زوارة والقره بوللي غربي ليبيا”.

وانقلب قارب يقل أكثر من 65 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا، مما خلف ما لا يقل عن عشرين شخصا يفترض أنهم لقوا حتفهم.

وجاء ذلك بعد مقتل خمسة أشخاص، بينهم امرأة وطفل، الأحد، بعد انقلاب قاربهم.

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