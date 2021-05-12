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مسؤول أممي: 10 جثث جرفتها الأمواج على الشاطئ في غرب ليبيا

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أفاد مسؤول مختص في الهجرة غير القانونية، بالأمم المتحدة، إن ما لا يقل عن 10 جثث مهاجرين متجهين إلى أوروبا جرفتها الأمواج على الشاطئ في غرب ليبيا.

وبحسب ما نقلته وكالة “أسوشيتد برس”، عن المسؤول المختص: “تم العثور على الجثث الثلاثاء بالقرب من بلدتي زوارة والقره بوللي غربي ليبيا”.

وانقلب قارب يقل أكثر من 65 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا، مما خلف ما لا يقل عن عشرين شخصا يفترض أنهم لقوا حتفهم.

وجاء ذلك بعد مقتل خمسة أشخاص، بينهم امرأة وطفل، الأحد، بعد انقلاب قاربهم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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