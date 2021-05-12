غراهام يدعو الحكومة الليبية لإجراء التغييرات اللازمة لضمان نجاح الانتخابات

قال السيناتور الجمهوري الأمريكي، ليندسي غراهام، عبر تغريدة له، إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بقيادة عبد الحميد الدبيبة، هي أفضل أمل لمستقبل ليبي مشرق.

جاء ذلك بعد اتصال هاتفي جمع الدبيبة وغراهام، إذ دعا الأخير الحكومة الليبية إلى إجراء التغييرات اللازمة لضمان نجاح الانتخابات والالتزام بالمواعيد النهائية، مؤكدا التزامه وزملاءه في الكونغرس بالمساعدة في أن تكون انتخابات ديسمبر حرة ونزيهة.

بدوره شارك الدبيبة تغريدات السيناتور الأمريكي على تويتر، مؤكدا تطلعه إلى العمل المشترك خلال الأشهر المقبلة.

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