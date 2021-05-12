سيناتور أمريكي: الكونجرس سيفعل ما بوسعه لضمان نزاهة الانتخابات في ليبيا

أكد السيناتور الأمريكي “ليندسي غراهام” أنه سيفعل ما في وسعه رفقة زملائه في الكونغرس لضمان أن تكون انتخابات ديسمبر في ليبيا حرة ونزيهة.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية له مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حيث شدد على ضرورة أن تلتزم الحكومة بالمواعيد النهائية للانتخابات وإجراء التغييرات اللازمة لضمان نجاحها، وفق تعبيره.

وأعرب “غراهام” عن تقديره ودعمه لليبيين في رسم طريق جديد للمضي قدما حسب قوله، وقال إن حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة هي أفضل أمل لمستقبل ليبي مشرق على حد وصفه.