هذا ما جاء في لقاء الكوني بوزير الخارجية الجزائري

أجرى وزير الشؤون الخارجية، صبري بوقدوم، اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع موسى الكوني نائب رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا، تبادل فيها الطرفان سبل تعزيز العلاقات الإقتصادية من خلال تذليل الصعوبات أمام رجال الأعمال.

وغرد بوقدوم في صفحته الرسمية على تويتر، “ في اتصال هاتفي مع نائب رئيس المجلس الرئاسي لدولة ليبيا، الأخ العزيز موسى الكوني، ناقشنا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتذليل الصعوبات أمام رجال الأعمال من الجانبين، فضلا عن آفاق الدفع بالعملية السياسية لحل الأزمة في هذا البلد الشقيق”.