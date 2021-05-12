مباحثاتٌ “ليبية- مالطية” لتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية

عقدت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي الليبية، نجلاء المنقوش، اجتماعًا في فاليتا، مع وزيريْ الخارجية والمالية المالطيين، إيفاريست بارتولو، وكلايد كورونا.

وتطرق الجانبان الليبي والمالطي إلى استعراض آليات تقوية العلاقات التجارية في إطار تعزيز الشراكة على صعيد تنفيذ المشروعات التنموية، ومكافحة الهجرة غير النظامية لحماية الحدود.

وتناولت المباحثات سبل استئناف عمل السفارة المالطية بطرابلس، والرحلات الجوية بين البلديْن، فضلاً عن ضرورة فتح قنصليات في بنغازي ومصراتة.

واتفق الطرفان على ضرورة عقد منتدى اقتصادي بين الغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال في الدولتين، بغرض الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي في مجالات الاقتصاد والتجارة، وتكثيف التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية والجريمة المنظمة، ومراقبة الحدود البحرية والجوية وتهريب الوقود.

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