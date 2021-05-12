وزيرة داخلية إيطاليا: وجود أوروبا في ليبيا أمر أساسي لتحقيق الاستقرار هناك

قالت وزيرة الداخلية الإيطالية لوتشيانا لامورجيزي، إن وجود أوروبا في ليبيا أمر أساسي لتحقيق الاستقرار فيه، و يجب تفعيل مشاريع التنمية في ليبيا، وإجراءات ضد الاتجار بالبشر وضمانات لاحترام حقوق الإنسان للمهاجرين.

أضافت الوزيرة في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية، أنه يجب أن تكون في ليبيا المزيد من الممرات الإنسانية، وقريبا سنلتقي الحكومة الليبية في روما، كما تعتزم إيطاليا مواصلة تمويل المشاريع التي تشمل مساعدة العودة الطوعية من ليبيا.

وقالت إنها اقترحت تنظيم لقاء في روما في أقرب وقت ممكن مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة والسلطات الليبية، و لا يمكن التفكير في مواجهة زيادة التدفق الهجرة إلى إيطاليا دون بذل الكثير من الجهود لصالح استقرار الإطار السياسي في ليبيا، كما يجب تمكين حكومة الوحدة الوطنية من العمل وبسط سيطرتها على جميع امتدادات الساحل المتضررة من خروج الزوارق.