أوقاف طبرق تخصص 7 ساحات عامة لإقامة صلاة عيد الفطر

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية طبرق جادالمولى ذاوود اخترنا عدد 7 ساحات عامة لإقامة صلاة عيد الفطر غداً.

وأضاف ذاوود لـ”اخبارليبيا24″ الصلاة ستقام في حي المنارة مسجد الفتح وساحة شارع فلسطين و ساحة مسجد قباء وسوق السيارات وساحة مسجد الرحمة وباب الزيتون وساحة الملعب البلدي .

وأوضح مدير مكتب الأوقاف أنه لم يتم منع أداء صلاة العيد داخل المساجد والمساجد ستكون مفتوحة لأداء الصلاة داخلها.

وأفاد ذاوود :”اخترنا عدد 7 ساحات عامة للأحياء التي بها مساجد بدون ساحات، وصلاة العيد ستكون الساعة السادسة صباحا، ومدة الخطبة لاتتعدى عشرون دقيقة”.

طالب مدير مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية كل المصلين ارتداء الكمامات وإحظار سجادة الصلاة والالتزام بالمسافات والتباعد.