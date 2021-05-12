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تكتلات مدنية وديمقراطية تدعو السفير الأمريكي إلى دعم تنفيذ الانتخابات

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

قدمت مجموعة من التكتلات والأحزاب المدنية الديمقراطية الوطنية الليبية التهنئة لسفير الولايات المتحدة الأمريكية، ريتشارد نورلاند، بتوليه منصب المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، مؤكدة على ضرورة دعمه وبلاده لتحقيق إنجاز تنفيذ الانتخابات الوطنية المقررة في ديسمبر.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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