إقبال المواطنين على شراء حلويات العيد في أوجلة

تشهد مدينة أوجلة إقبالا كبيرا على شراء الحلويات مع قرب موعد عيد الفطر السعيد، حيث رصدت كاميرا قناة ليبيا أجواء التحضير للعيد في أجواء عائلية خرجت إلى الأسواق استعدادا للاحتفال بهذه المناسبة.

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