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إقبال المواطنين على شراء حلويات العيد في أوجلة

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

تشهد مدينة أوجلة إقبالا كبيرا على شراء الحلويات مع قرب موعد عيد الفطر السعيد، حيث رصدت كاميرا قناة ليبيا أجواء التحضير للعيد في أجواء عائلية خرجت إلى الأسواق استعدادا للاحتفال بهذه المناسبة.

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قناة ليبيا

قناة ليبيا

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