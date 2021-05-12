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وزير الحكم المحلي: 2000 موظف بشركة الخدمات العامة تسلموا مرتباتهم

تم النشر منذُ دقيقتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أعلن وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي ، أن عدد الموظفين الذين تسلموا مرتباتهم يقدر بأكثر من 2000 موظف.

وأضاف التومي في تصريحات إعلامية رصدتها “الساعة24″، أن موظفو شركة الخدمات العامة ببنغازي تسلموا حوافظ مرتباتهم لأربعة أشهر من يناير حتى أبريل من العام الجاري ، مشيرا إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار تفعيل دور شركات الخدمات العامة والنهوض بها وتسيير عملها بالشكل المطلوب.

وتعهد التومي بتوفير المرتبات المتبقية قائلا:”  نعِدُ بقية الموظفين بصرف مرتباتهم عن الأشهر الماضية عقب عيد الفطر المبارك”، وأن  الوزارة ستعمل على حل جميع الإشكاليات العالقة في ملف شركة الخدمات العامة”.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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