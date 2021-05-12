مسؤول إيطالي يدعو إلى حل “مشكلة” صيد الأسماك أمام السواحل الليبية

دعا رئيس الجمعية الإقليمية لمقاطعة صقلية، جانفرانكو ميتشيكيه، إلى حل مشكلة نشاط صيد الأسماك أمام السواحل الليبية.

وأوضح ميتشيكيه: “نضطر للمرة الألف إلى مناقشة مشكلة الصيد في البحر الأبيض المتوسط، التي تقع أساطيل صقلية ضحية لها، والتي تتعرض لهجمات مستمرة من قبل السلطات الليبية، حتى بالأسلحة النارية والحجارة”.

وأضاف رئيس الجمعية الإقليمية لمقاطعة صقلية، إن “الوضع لم يعد مستدامًا، وبما أنه بحلول تموز/يوليو المقبل، يتعين على إيطاليا تجديد مهمتها العسكرية مع ليبيا، والتي يجب على بلادنا أن تقدم بموجبها ما يقرب الـ60 مليون يورو، فلا يسمح أحد لنفسه بتوقيع اتفاقيات مع ليبيا إن لم يتم حل مشكلة صيادينا بشكل نهائي أولاً”.

وفي وقت سابق، استقبل ميتشيكيه في مقر الجمعية بباليرمو “بالاتسو ريالي”، وفدا من صيادي بلدة ماتزارا ديل فاللو رفقة مستشار نشاط الصيد توني شيلا، ومن بينهم لوتشانو جاكالوني، مالك قارب الصيد ميكيلي جاكالوني، الذي رشق بالحجارة وصُدم من قبل بعض الزوارق التركية.

وكما كان من بين أعضاء الوفد، جوزيبي جاكالوني أيضاً، قبطان قارب الصيد (أليزيو)، الذي أصيب في الأيام الأخيرة بعد الهجوم بطلقات نارية من قبل خفر السواحل الليبي، وفقا لما نقلته وسائل إعلام إيطالية.

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