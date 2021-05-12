8 تيارات وأحزاب سياسية: يجب على الولايات المتحدة ضمان إنجاز الانتخابات الليبية في موعدها

أشادت التكتلات والأحزاب المدنية الديمقراطية الوطنية بالدور المميز الذي تقوم به حكومة الولايات المتحدة لضمان انجاز إنتخابات 24 ديسمبر 2021 الرئاسية المباشرة والبرلمانية.

وخاطب كل من تحالف القوى الوطنية، تيار شباب التغير، التيار الوطني الوسطي، تكتل احياء ليبيا، الحراك الوطني الليبي، التكتل المدني الديمقراطي، تيار شباب الوسط، وتجمع الارادة الوطنية، ريتشارد نورلاند، المبعوث الخاص وسفير دولة الولايات المتحدة الامريكية في ليبيا، وقال: “يسعدنا نحن التكتلات والأحزاب المدنية الديمقراطية الوطنية أن نعرب لكم عن سعادتنا بتكليفكم بمهام المبعوث الخاص للولايات المتحدة الامريكية في ليبيا بالإضافة الى مهامكم كسفيرٍ لها”.

أضاف التكتل: “إننا في الوقت الذي نُرَحِّبُ، بعميق الامتنان والشكر، بهذه الخطوة، نودُ أن نُسَجِّلَ لكم تقديرنا لجهدكم المميز الذي بذلتموه دون كللٍ خلال المرحلة الماضية لكي نتمكن من تحقيق خطوات نحو الخروج من نفق الازمة وذلك بتشكيل سلطة تنفيذية موحدة وتحديد موعد للانتخابات الرئاسية المباشرة والبرلمانية في 24 ديسمبر 2021”.

وواصل: “فى نفس الوقت نودُ أن نُشِيد بالدور المميز الذي تقوم به حكومة الولايات المتحدة الصديقة لضمان تنفيذ مخرجات برلين، وحرصها من خلال مجلس الأمن على سيادة ووحدة ليبيا، وضرورة خروج كل القوات الأجنبية والمرتزقة، وان يتحقق انجاز الانتخابات الرئاسية المباشر والبرلمانية في موعدها المحدد في 24 ديسمبر 2021، ودعمها للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات واستمرارها، وصولاً إلى الاستقرار والبدء في مرحلة البناء والتنمية المنشودة.

واخيراً نود أن نشير إلى تطلعنا الدائم للتعاون معكم والتشاور بشأن هذه الاستحقاقات القادمة ودعم الجهود الهادفة لتحقيق ذلك”.