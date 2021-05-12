ليبيا الان

متحدث الرئاسة التركية: الليبيون وقفوا ضد الضغوط وأصروا على بقاء قواتنا

تم النشر منذُ 33 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن تركيا تعلم أن بعض الدوائر والدول المجاورة ضغطت على المسؤولين الليبيين لسحب القوات التركية من هناك.

أضاف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: “الليبيون اتخذوا موقفا واضحا تجاه هذه الضغوط، وذكروا أن عملنا هناك سيستمر في إطار الاتفاقية، و ستستمر تركيا في اتصالاتها مع الحكومة الليبية” وفق قوله.

وتابع قائلا: ” ملتزمون بالاتفاقيات التي عقدناها مع ليبيا، والليبيون ملتزمون بها أيضا، و سنواصل دعمنا لليبيا في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية، وفق قوله.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • انت متخلف عقليا مثل اردوغان فالليبين يقولوا لكم اخرجوا ياكلاب قالتها لكم وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنبة التى نالت ثقة نواب الشعب بشبه اجماع وقال لكم المنفى فى انقرة وهو يمثل رئاسة الدولة طبقا للاتفاق السياسى وقالتها لكم لجنة العشرة فمن يمثل الليبيون ياميبون المجلس الرئاسى القائد الاعلى للجيش الذى تجاهل زيارة وزير دفاعكم لطرابلس ووزيرة الخارجية التى تمثل الصوت الرسمى الليبى فمن يدعمكم الان مليشيات ارهابية ارادت الانقلاب على قيادتها الشرعية بدعم منكم وفشلت ورغم دعوة كلبكم الغريانى الناس للنزول لتايدكم فلم يخرج احد الى الميادين لرفض دعوة رسمية من الخارجية لخروجكم الا تستحى من الكذب ياحقير فاى اتفاق تتمسكون به وهو باطل ورفضه نواب الشعب ياكلاب ورفضه فى حبنها اعضاء من المجلس الرئاسى والذى يلزم اتفاق الصخيرات توقيعهم على اى اتفتاق لتكون حكومة وفاق وهذا لم يحدث اتفووووه عليك مسيلمة الكذاب ولبس لكم عيش فى ليبيا ياكلاب ستعودا فى توابيت على يد الشعب المسلح

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  • مسرحيتكم الهزلية ضد وزيرة الهارجية جاءت بنتيجة عكسية اكدت ان كلابكم لا وزن لهم ولم بستطيعوا تصدير صورة بوجود دعم لكم والمضحك انكم انكرتم وجود قوات تركيا فى ليبيا وانهم مستشارين للتدريب واليوم عندما اصبح القائد الاعلى للجيش شخصيات وطنية ورحل ااسراج وطلبت منكم الحكومة الرحيل تقولوا الحكومة السابقة اتفقت معنا رغم ان الحكومة السابقة لا شرعية لها فرفضها البرلمان ولم يكن يكن لها سلطة على ثلاث ارباع ليبيا والان حكومة تعبر عن الشعب وتقول لك اخرس ياكلب فرغم انف الخوان ستخرج بالمجان فلن تدفع لكم اى اموال روانب للمرتزقة وستطلب من العالم دعمها فى دحر الاحتلال التركى البغيض

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  • من كان يحتاج لحمايتكم من غضب الشعب رحل نعم رحل فاسد السراج وجاء برغبة الشعب قائد اعلى للجيئش الليبى الموحد حفيد عمر المختار يتجول وسط ابناء الشعب فى كل مكان رايناه امس فى سرت ومن قبل فى طبرق وبنغازى ويجتمع فى طرابلس فهل كان عميلكم السراج يستطيع ذلك بالطبع لا وهل يستطيع اى عسكرى تركى دخول شرق او جنوب ليبيا اذا كان الليبيون كما تزعمون يقبلون بالاتفاق طبعا هذا هزيان من كلب اردوغان فانتم اول من تعرفون ان اتفافيتكم من طرف واحد وباطلة وغير قابلة للتنفيذ فالجيش الوطنى يحمى المياه الليبية ولن يسمح لاى سفينة تركية من الاقتراب منها وعلى الطرف الاخر تدافع اليونان عن مياهاها الاقليمية ههه عاد اردوغان بخفى حنين لاغاز ولا نفط وجعجعة على الفاضى ويريد مساومة مصر واليونان بكارت محروق مقدما فانتم الخاسرون من الاحتلال فلا يمكن دخول اى شركة تركية فى ثلاث ارباع ليبيا تحت حماية الجيش الوطن قبل الخروج الكامل لكلابكم من ليبيا وكذلك انتم تلهثون لتطبيع العلاقات مع مصر لانها مطلب شعبى تركى وشروط مصر واضحة وقبولها امر حتمى للخروج من العزلة الخانقة لكم

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  • نلاحظ انه لاول مرة يصمت اردوغان هذه المرة ولم يستغل عدوان اسرائيل على الاقصى ليخرج بعبارات شديدة اللهجة فهو فى حاجة الان لدعم اسرائيل له ويتودد لها لاصلاح علاقته بالامربكان لهذا صمت الجبان بعد ان اصبح كلب جربان

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