متحدث الرئاسة التركية: الليبيون وقفوا ضد الضغوط وأصروا على بقاء قواتنا

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن تركيا تعلم أن بعض الدوائر والدول المجاورة ضغطت على المسؤولين الليبيين لسحب القوات التركية من هناك.

أضاف في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء: “الليبيون اتخذوا موقفا واضحا تجاه هذه الضغوط، وذكروا أن عملنا هناك سيستمر في إطار الاتفاقية، و ستستمر تركيا في اتصالاتها مع الحكومة الليبية” وفق قوله.

وتابع قائلا: ” ملتزمون بالاتفاقيات التي عقدناها مع ليبيا، والليبيون ملتزمون بها أيضا، و سنواصل دعمنا لليبيا في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية، وفق قوله.