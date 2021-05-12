السني ومندوب مصر يبحثان كيفية التنسيق لدعم المسار السياسي للوصول للانتخابات

ليبيا – التقى مندوب رئاسي الوفاق لدى الأمم المتحدة الطاهر السني في مقر البعثة الليبية بنيويورك السفير محمد إدريس مندوب مصر لدى الأمم المتحدة.

الجانبين ناقشا وفقًا لتغريدة للسني على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تطورات الوضع الراهن في ليبيا، والملفات ذات الاهتمام المشترك، وكيفية التنسيق لدعم المسار السياسي السلمي في ليبيا، للوصول الى الانتخابات نهاية العام.

وتم نقاش كيفية الاستفادة من لجنة بناء السلام بالأمم المتحدة والتي تترأسها مصر ممثلة عن أفريقيا لدعم ليبيا في المرحلة الانتقالية لتعزيز السلام و الاستقرار، وذلك بتوفير الموارد والبرامج اللازمة حسب متطلبات الحكومة من خلال المنظمات الأممية والأجهزة المتخصصة في مجال بناء السلام.