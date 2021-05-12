العوامي: يجب الاستمرار باتباع الاجراءات الاحترازية حتى بعد انتهاء جائحة كورونا

ليبيا – أكد عضو المؤتمر الوطني السابق عز الدين العوامي على ضرورة الاستمرار باتباع الإجراءات الاحترازية التي لها دور مهم جدًا حتى بعد انتهاء جائحة كورونا.

العوامي قال خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الثلاثاء وتابعتها صحيفة المرصد: إنه على المواطنين التقيد بالإجراءات اللازمة خلال أداء صلاة العيد، والابتعاد عن المصافحة والتقارب، كونها تعمل على زيادة أعداد المصابين.

وأشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض ذكر بأن عدد الاختبارات والفحوصات التي تم أجراؤاها قليل، وبالتالي انخفضت أعداد الإصابات.

وتابع: “ممكن أن يكون وضعنا أفضل من الدول المجاورة، لكن ومع ذلك المركز الوطني ذكر في آخر تقرير أن هناك 92 حالة موجبة، الحالات أكثر من 180 ألف موجبة والحالات النشطة أكثر من عشرة آلاف والوفيات أكثر من 3 آلاف، بالتالي الفايروس ما زال موجودًا”.

كما شدد على ضرورة ارتداء الكمامة، خاصة في المناطق المغلقة كالمساجد، والمحافظة على التباعد والاهتمام بالتهوية، سواء في المساجد أو أماكن العمل والتجمعات، منوهًا إلى عدم الاستهانة والاستهتار بالوضع؛ لأن هناك سلالات جديدة بدأت تظهر، ما يتطلب الحيطة والحذر.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية