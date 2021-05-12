تحرير 110 مخطوفين من جنسيات مختلفة في بني وليد

تمكنت قوة تابعة لمنطقة طرابلس العسكرية من تحرير 110 مخطوفين من جنسيات مختلفة، كانت تحتجزهم عصابات مسلحة في مدينة بني وليد.

وأوضحت القوة التابعة للواء “444 قتال”، إنها داهمت فجر أمس 16 مقراً للعصابات المسلحة، التي تمتهن الخطف والسرقة داخل بني وليد، وعثرت على 110 مخطوفين، تبين أنهم من جنسيات مختلفة، بحسب ما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط.

وأضافت القوة، أن هذه “العصابات الإجرامية بدأت تساوم أسر المخطوفين، وتطالبهم بدفع الفدية مقابل إطلاق سراحهم”، لكنها طمأنت عائلاتهم بأن “أولادهم بصحة جيدة، وسيحالون إلى جهات الاختصاص”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية