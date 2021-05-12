تبون يبحث مع ماكرون وأردوغان تطورات الوضع الليبي

بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أمس الثلاثاء مع نظيريه الفرنسي إيمانويل ماكرون والتركي رجب طيب أردوغان عددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك من بينهما الملف الليبي.

وقالت الرئاسة الجزائرية إن الاتصال مع ماكرون ركز على دعم مسار التسوية في ليبيا، بما فيها تقديم المساعدة للحكومة الجديدة من أجل تنظيم الانتخابات في أحسن الظروف.

كما كان الاتصال الهاتفي مع أردوغان فرصة استعرض فيها الرئيسان الوضع في ليبيا على ضوء المعطيات الجديدة والآفاق، واتفقا على لقاء مقبل لتفادي أي انزلاقات قد تنسف المكاسب المحققة.