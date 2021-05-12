مجلس النواب يستنكر الأعمال “الاستفزازية” في اقتحام المسجد الأقصى

استنكرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، التصعيد الأخير من الأعمال الاستفزازية للسلطات الاحتلال الإسرائيلي، في اقتحام لباحات المسجد الأقصى والاعتداءات ضد المصلين العزّل.

وأكدت اللجنة في بيان لها، رفضها أعمال الإخلاء التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي لأحياء سكنية في القدس وتعتبره انتهاكا صارخا للقانون الدولي.

ودعت اللجنة، المجتمع الدولي إلى التحرك بشكل عاجل لإدانة ووضع جد للاستفزازات الإسرائيلية ووقف الاعتداءات على غزة قبل تدهور الأوضاع، وإيقاف الانتهاكات في المستجد الأقصى وعمليات ترحيل الفلسطينيين من بيوتهم، وضمان حقهم في ممارسة شعائرهم الدينية والمحافظة على الهوية التاريخية لمدينة القدس.

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