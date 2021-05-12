اللافي في تهنئة بالعيد: المصالحة بوصلتنا نحو مجتمع تسوده المحبة

تقدم عبد الله اللافي نائب رئيس المجلس الرئاسي بالتهاني للشعب الليبي بمناسبة عيد الفطر المبارك، متمنيا أن تنعم البلاد بالأمن والاستقرار وأن تكون المصالحة هي البوصلة نحو مجتمع يسوده المحبة والتسامح.

وقال اللافي في تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع تويتر:” أتقدم إلى جميع أبناء وطني، بأصدق التهاني، وأطيب الأمنيات، بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعيًا الله عز وجل، أن يعيده علينا بالخير والسلام، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروه، وأن تنعم بالأمن والاستقرار، وأن تكون المصالحة هي بوصلتنا نحو مجتمع تسوده المحبة والتسامح”.