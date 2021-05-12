تبون وماكرون يتفقان على تقديم المساعدة للحكومة الليبية لتنظيم الانتخابات

ذكرت الرئاسة الجزائرية، أن رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون، تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وتابعت الرئاسة في بيان لها، أنه بخصوص الوضع في ليبيا، تم الاتفاق بين الرئيسين على دعم مسار التسوية في هذا البلد الشقيق، بما فيها تقديم المساعدة للحكومة الجديدة من أجل تنظيم الانتخابات في أحسن الظروف.

وأوضحت، أن المكالمة كانت فرصة لفحص العلاقات الثنائية والاتفاق على تحيين لقاء اللجنة الوزارية المشتركة عالية المستوى، كما تبادل الرئيسان الآراء حول المسائل الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في منطقة الساحل، ولا سيما في تشاد، النيجر ومالي، وما يجدر القيام به لمساعدة دول الساحل في الاستقرار.