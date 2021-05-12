توحيد مؤسسات الدولة على رأس مناقشات حوارية بتراغن

شارك مكتب الثقافة والتنمية المعرفية بمدينة تراغن مع مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة في الجلسات الحوارية التي نظمت في الليالي العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك والتي أستمرت لخمسة أيام.

وتناولت هذه الجلسات الحوارية مناقشة عدد من المواضيع التي شملت توحيد جهود المؤسسات تحت جسم واحد، والدور الذي على المرأة القيام به عند التمكين والتفعيل في قيادة المجتمع عبر مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

وناقشت الجلسات، عملية تحديث المؤسسات الإعلامية في القيام بواجباتها تجاه المجتمع، وحق الشباب في المشاركة في جميع المجالات والميادين للنهضة التنموية للبلاد، وكذلك تم التطرق في الجلسات الحوارية إلى التنظيم الإداري للمؤسسات من حيث الإشهار والمقر واللوائح الداخلية التي تنظم عمل المؤسسات.