مقتل أحد أبرز قادة كتائب القسام في غارة إسرائيلية على غزة

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم الأربعاء، مقتل «قائد لواء غزة» في الكتائب وعدد من القادة والعناصر الآخرين في غارة إسرائيلية على مواقع للحركة.

وقالت الحركة في بيان نقلته «فرانس برس» إنها «تزف (…) استشهاد باسم عيسى أبوعماد قائد لواء غزة في كتائب القسام، وثلةً من إخوانه القادة والمجاهدين الذين ارتقوا أثناء عدوان الاحتلال على مواقع ومقدرات وكمائن المقاومة».

ويتعرض قطاع غزة من أيام لغارات جوية مكثفة من قبل الطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال الإسرائيلي على خلفية الأحداث المتوترة في القدس المحتلة واقتحام قوات الاحتلال لساحات المسجد الأقصى واعتدائها على المصلين.

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