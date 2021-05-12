المركز الليبي للاستشعار يرد على رؤية الهلال في “أم الرزم”

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رد المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء على ماجاء في شهادة الشاهد من مدينة درنة برؤيته لهلال شهر شوال الذي كان يمين الشمس.

وأضاف المركز في بيان له أن هذا دليل أن ما رأه الشاهد ليس هلال شوال لأن الهلال يكون يسار الشمس (الجنوب الغربي).

وأوضح المركز الليبي للاستشعار أنه تلبس على الشاهد وأن ما رأه ليس هلال ربما كوكب عطارد أو الزهراء مكانه يسار الشمس ( الشمال الغربي) كما نوهنا له سابقا في التقريرنا وهذا خطاء شائع يقع فيه الكثير.

وأشار المركز الليبي إلى أنه بعد التواصل مع الجهات المختصة يوم غد الخميس هو أول أيام عيد الفطر.