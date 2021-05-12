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هل تسبب مكعبات مرقة الدجاج “السرطان”؟ فيديو يحسم الجدل

تم النشر منذُ 4 دقائق
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مصدر الخبر / المشهد
المشهد
مصدر الخبر / المشهد

حسمت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، ما يتردد عن أن استخدام مكعبات مرقة الدجاج في الطعام يسبب الإصابة بمرض السرطان.

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “لا صحة بأن مكعبات مرقة الدجاج تسبب السرطان”.

وأوضحت أن المكون الرئيسي لهذا المنتج هو ملح جلوتامات الصوديوم والذي يعتبر أحد المضافات المسموح بها وفق اللوائح الفنية السعودية.

لكن هيئة الغذاء والدواء نصحت بتقليل استهلاك مرقة الدجاج لاحتوائها على كميات عالية من الملح.

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المشهد

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