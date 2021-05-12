هل تسبب مكعبات مرقة الدجاج “السرطان”؟ فيديو يحسم الجدل

حسمت هيئة الغذاء والدواء في السعودية، ما يتردد عن أن استخدام مكعبات مرقة الدجاج في الطعام يسبب الإصابة بمرض السرطان.

وقالت الهيئة في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر”: “لا صحة بأن مكعبات مرقة الدجاج تسبب السرطان”.

وأوضحت أن المكون الرئيسي لهذا المنتج هو ملح جلوتامات الصوديوم والذي يعتبر أحد المضافات المسموح بها وفق اللوائح الفنية السعودية.

لكن هيئة الغذاء والدواء نصحت بتقليل استهلاك مرقة الدجاج لاحتوائها على كميات عالية من الملح.

لا صحة بأن مكعبات مرقة الدجاج تسبب السرطان، إنما تنصح #الغذاء_والدواء بتقليل استهلاكها لاحتوائها على كميات عالية من الملح. pic.twitter.com/Yj08qvKjxD — هيئة الغذاء والدواء (@Saudi_FDA) May 9, 2021

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي