هذا ما جاء في كلمة كوبيش إلى الليبيين بمناسبة عيد الفطر

أشاد المبعوث الأممي في ليبيا يا كوبيش بالجهود التي تبذلها مختلف الأطراف الليبية من أجل إطلاق سراح العشرات من المحتجزين داعيا إلى بذل الجهود الممكنة للإفراج عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي في جميع أنحاء ليبيا وتعزيز احترام حقوق الإنسان كأساس جوهري لبناء الثقة وإرساء مصالحة وطنية شاملة قائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية.

ودعا كوبيش، في كلمة تهنئة بعيد الفطر، االليبيين “إلى الالتفاف حول السلطة المؤقتة، المتمثلة بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، لتمكينها من القيام بواجباتها في توحيد المؤسسات الوطنية وتعزيز تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والتحضير لإجراء الانتخابات الوطنية في 24 كانون الأول/ ديسمبر من هذا العام”.

كما ناشد “السلطات والمؤسسات الإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار والعمل على التعجيل بسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة كما طالب قرار مجلس الأمن الدولي 2570 (2021) والشعب الليبي الذي يتوق إلى استعدة السيادة الكاملة لليبيا بعيداً عن التدخل الأجنبي”.