ليبيا الان

بلدية الكفرة: وزير الصحة افتتح قسماً للعناية المركزة بأحدث الأجهزة

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زيارة وزير الصحة د. علي الزناتي ورئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية اسماعيل العيضة، وعدد من كبار موظفي وزارة الصحة الى بلدية الكفرة المجلس البلدي ممثلا برئيسه عبدالرحمن عقوب وعضو المجلس مسعود عبدالله.

كان في استقبال الضيوف ومرافقتهم في عدد من الجولات الميدانية ونقل مطالب اهالي الكفرة لهم وعلى رأسها استكمال مشروع المستشفى الجديد “التونسي” وتجهيز عيادة بوشوق ودعم مستشفى الشهيد عطية الكاسح.

وعلى هامش الزيارة قام الوزير رفقة عميد البلدية بافتتاح قسم العناية بالمستشفى الذي يتسع لعشرة مرضى ومجهز بأحدث أجهزة العناية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الساعة 24

عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك