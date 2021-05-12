بلدية الكفرة: وزير الصحة افتتح قسماً للعناية المركزة بأحدث الأجهزة

زيارة وزير الصحة د. علي الزناتي ورئيس ديوان وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية اسماعيل العيضة، وعدد من كبار موظفي وزارة الصحة الى بلدية الكفرة المجلس البلدي ممثلا برئيسه عبدالرحمن عقوب وعضو المجلس مسعود عبدالله.

كان في استقبال الضيوف ومرافقتهم في عدد من الجولات الميدانية ونقل مطالب اهالي الكفرة لهم وعلى رأسها استكمال مشروع المستشفى الجديد “التونسي” وتجهيز عيادة بوشوق ودعم مستشفى الشهيد عطية الكاسح.

وعلى هامش الزيارة قام الوزير رفقة عميد البلدية بافتتاح قسم العناية بالمستشفى الذي يتسع لعشرة مرضى ومجهز بأحدث أجهزة العناية.