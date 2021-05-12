بالفيديو | الدرافت في طبرق خلال الشهر الفضيل

أخبارليبيا24- خاص

هنا في هذه الساحة المتواضعة وسط هذا التجمع يبدأ مجموعة من شباب طبرق في استعراض مواهبهم في قيادة السيارة أو مايعرف حاليًا بـ”التمتيع”، فهنا يتواجد عدد من سائقي السيارات المختلفة كـ”bmw”، والمرسيدس وغيرها.

عادل نبيل مشارك في الاستعراض يقول :”الفراغ هو ما أخرج هذه المواهب، كذلك تمضية للوقت نلجأ لممارسة هذه الهواية”.

يضيف الشاب عادل :”من المفترض أن يتم تخصيص أماكن لمثل هذه الهوايات والرياضات لكن للأسف لا توجد أي إمكانيات، لابد من تخصيص ساحة أو موقع خاص للممارسة هذه الرياضة”.

الدرافت أو “التمتيع” رياضة تنظم لها بطولات كبيرة على المستوى العربي والعالمي ولكن هنا في ليبيا وفي طبرق خاصة لا تلاقي هذه الرياضة أي نوع من أنواع الاهتمام وينظر عليها على أنها إفساد للمركبات.

يتابع عادل :”نحن حاليًا متباعدين عن الطريق العام ونمارس هذه الرياضة، لكن يفترض من الدولة أن تنشئ مكانًا خاصًا لهذه الهواية”.

ويواصل الشاب أيضًا :”لكل هواية ورياضة جماهير يتابعونها ولهذه الهواية جمهور كثير ولها متابعين حتى على مواقع التواصل الاجتماعي”.

ارتبطت هه الرياضة بموسم شهر رمضان لتنظم لها هذه الاستعراضات لأكثر من خمس سنوات خلال الشهر الفضيل وسط حضور متزايد من الشباب في محاولة منهم لجذب الاهتمام بهذه الرياضة وتغيير الفكرة النمطية عنها.