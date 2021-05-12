رسالة من كوبيش لليبيين بمناسبة عيد الفطر

طالب المبعوث الأممي إلى ليبيا يان كوبيش، في رسالة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بأهمية إرساء وتعزيز المصالحة الوطنية بين الليبيين بعد انتهاء النزاع المسلح في ليبيا.

حث كوبيش في رسالته جميع المكونات السياسية والاجتماعية في ليبيا على نبذ الكراهية وإنهاء الانقسامات؛ من أجل استعادة التعايش بين جميع أطياف المجتمع الليبي، وإعادة توحيد البلاد ومؤسساتها.

ودعا المبعوث الأممي الليبيين والمسؤولين السياسيين والمؤسسات والسلطات إلى العمل بما يتفق والتزامهم بالقيم التي تُجسدها مناسبة العيد، من أجل السير بالبلاد نحو السلام والاستقرار والديمقراطية، مشيداً بالجهود التي تبذلها مختلف الجهات والتي أفضت إلى إطلاق سراح العشرات من المحتجزين.

وناشد الجميع ببذل كل الجهود الممكنة للإفراج عن جميع المحتجزين بشكل تعسفي في جميع أنحاء ليبيا، وتعزيز احترام حقوق الإنسان كأساس جوهري لبناء الثقة، وإرساء مصالحة وطنية شاملة قائمة على الحقوق والعدالة الانتقالية.

كما دعا للالتفاف حول السلطة المؤقتة، المتمثلة بالمجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، لتمكينها من القيام بواجباتها في توحيد المؤسسات الوطنية، وتعزيز تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، والتحضير لإجراء الانتخابات والإسراع في التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، والعمل على التعجيل بسحب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة.

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