المنفي خلال تهنئته بالعيد: أتمنى أن يكون قادم الأيام محققا لآمالكم وطموحاتكم

بعث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، برسالةٍ يهنئ من خلالها الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ومتمنياً الأمن والتقدم والازدهار للوطن.

وجاء في رسالة المنفي: “إخوتي وأخواتي أبناء ليبيا الكرام في الداخل والخارج، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني، وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر السعيد، تقبل الله منا جميعاً الصيام والقيام وصالح الأعمال، متمنيا لكم التوفيق والسداد، وأن يكون قادم الأيام محققا لأمالكم وطموحاتكم وأن يحمل لوطننا الحبيب الأمن والاستقرار والتقدم والازدهار، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير”.