ضغط ألماني لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

شدد وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس” على أهمية خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، مبيناً أن التحدي الماثل الذي يواجه فرص السلام هو تحدي الانتخابات وانسحاب المرتزقة.

وجاء موقف الوزير الألماني لدى لقائه نظيره الإيطالي “لويجي دي مايو” اليوم الأربعاء، في روما.

وتناولت مباحثات الوزيرين التعاون الوثيق ودعم حكومة الوحدة الوطنية التي تُواجهها العديد من التحديات التي يجب مواجهتها والتغلب عليها، بإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل، وانسحاب جميع المقاتلين الأجانب على نحو يُمهد الطريق نحو الديمقراطية والاستقرار.

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