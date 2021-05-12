وزير الصحة يتفقد المرافق الصحية على طول الشريط الساحلي من بنغازي إلى اجدابيا

استكمالا للجولة التفقدية التي يقوم بها الدكتور علي الزناتي وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية على كافة المرافق والمستشفيات الصحية عامة والمنطقة الشرقية خاصة، قام وزير الصحة يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021م؛ بتفقد المرافق الصحية والمستشفيات بمناطق (الزويتينة، سلطان، المقرون، قمينس، سلوق) وهي المناطق التي تقع على طول الشريط الساحلي من بنغازي إلى اجدابيا، وتقدم خدماتها لشريحة كبيرة من المواطنين وبمساحة جغرافيا واسعة.

بدأت الزيارة بتفقد مستشفيات منطقة الزويتينة (20 كم شمال غرب مدينة اجدابيا) والتي تقدم خدماتها للمواطنين رغم ضعف الإمكانيات، وتعهد وزير الصحة بتوفيرها خلال الفترة القليلة القادمة بإذن الله.

ليتوجه بعدها وزير الصحة والوفد المرافق له إلى منطقة سلطان والتي لا تبعد كثيراً عن الزويتينة، لزيارة المرفق الصحي الوحيد والغير مكتمل بالمنطقة، والذي يحتاج إلى استكمال التجهيز فيه؛ والذي تعثر خلال السنوات الماضية، ووعد الوزير بحلحلتها واستكماله أيضاً خلال فترة وجيزة بإذن الله تعالى.

وبعدها انتقل وزير الصحة والوفد المرافق له إلى منطقة المقرون (80 كم شرق بنغازي) والتي تقع في منتصف الطريق الواصل بمدينتي بنغازي اجدابيا، ويتواجد بها ايضاً مرفق صحي وحيد وهو مستشفى المقرون القروي؛ والذي يقدم خدماته لشريحة كييرة من المواطنين ويعاني المستشفى من ضعف الإمكانيات ومن بينها مشاكل الإسعاف والطوارئ، والتي أكد السيد الوزير على حلحلتها وتوفير مايلزم من إحتياجات أخرى له.

انتقل بعدها الوزير والوفد المرافق له إلى منطقة قمينس (50 كم شرق بنغازي) والتي تفقد من خلال هذه الزيارة مستسفى قمينس العام، والذي يقدم خدماته أيضاً لشريحة واسعة من المواطنين ويعاني من ضعف الإمكانيات والتي وافق الوزير على تلبيتها خلال الفترة القادمة ايضاً.

وفي ختام الزيارة قدم أهالي منطقة سلوق ذرع شيخ الشهداء للوزير تقديراً له على مجهوداته التي يبذلها من أجل تحسين مستوى الخدمات الصحية في ليبيا بصفة عامة متمنين له التوفيق والسداد.