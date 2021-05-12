وفد وزاري برئاسة رئيس حكومة الوحدة يتفقد المواقع الصناعية ببلدية السواني

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تفقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة رفقة وزير الاقتصاد والتجارة، محمد الحويج، ووفد وزاري من الحكومة، عدد من المواقع الصناعية ببلدية السواني والمرافق التعليمية متضررة وسط مدينة العزيزية، كما اطلعا على الموقع المخصص لمدينة المعارض المتعاقد على تنفيذها بمنطقة غوط أبوساق.

وعقد الدبيبة والحويج، الثلاثاء، لقاء مع نواب وعمداء المنطقة تم خلاله مناقشة ودراسة المشروعات المتوقفة والجديدة بالمنطقة في مجالات الصحة والإسكان والاقتصاد والعدل والبنية التحتية ووضع برنامج لتنفيذها.

وأكد الدبيبة، أن حكومة الوحدة الوطنية ماضية في صيانة وتطوير المناطق المتضررة ومعالجة المختنقات التي تواجه البلديات في أداء مهامها وتعمل بكافة الوزارات والمؤسسات على رفع جودة الأداء وتحسين مستوى الخدمات للمواطن وتفعيل صندوق الإعمار والتنمية في مناطق جنوب طرابلس.