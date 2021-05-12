المرأة والسياسة في ليبيا.. هل هناك صوت قوي؟

يستمر تمثيل المرأة سياسيًا على الصعيد العالمي في الزيادة، وإن كان يزيد ببطء، وذلك وفقًا لإحصائيات جديدة نشرتها مؤسسة CFR تقيس مدى التكافؤ بين الجنسين في المشاركة السياسية، وعلى ذلك يتم تصنيف الدول من حيث عدد النساء اللاتي يتقلدن مناصب سياسية فيها.

ووفقًا للمؤشر فقد حققت 3 دول تقدمًا كبييرًا في التكافؤ بين الجنسين في التمثيل السياسي، حيث شهدت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر تحسن ووصلت إلى المركز 43 عالميًا بينما كانت في المركز 128 في عام 2020.

أما بلجيكا فقد ارتفعت من المركز 32 إلى 13، وذلك بفضل الحكومة المكونة من 8 نساء و6 رجال، بينما تحتل كوستاريكا ورواندا صدارة الترتيب.

وتقود النساء الآن 22 دولة حول العالم، مثل بلجيكا، بوليفيا، سويسرا وإستونيا التي تحكمها سيدة، وتتقلد منصب رئيسة الوزراء سيدة أيضًا.

وعلى الرغم من هذا التقدم لا تزال نسبة التكافؤ بين الجنسين سياسيًا ضئيلة، حيث ارتفعت من 26.9 إلى 27.5 من أصل 100، ويقول التقرير إن الوصول إلى درجة 100 سيكون في عام 2063.

وحسب المؤشر فإن كوستاريكا هي من تتصدر بنسبة تكافؤ تصل إلى 74%، يترأسها حاليًا رجل، ومرت على كرسي الرئاسة سيدة واحدة منذ عام 1946، أما أعضاء مجلس الشعب فوصلت نسبة النساء فيه إلى 52%.

في المركز الثاني جاءت رواندا بنسبة تكافؤ وصلت إلى 70% ونسبة النساء في مجلس الشعب تصل إلى 55%، وترأست الدولة سيدة خلال الفترة ما بين 1946 إلى وقتنا هذا.

وفي المركز الثالث أيسلندا التي تترأسها سيدة حاليًا، ثم السويد، وفي المركز الخامس فنلندا وتترأسها سيدة في الوقت الحالي أيضًا.

وفي المركز الأول عربيًا جاءت الإمارات العربية المتحدة في المركز 24 عالميًا، حيث وصلت نسبة التكافؤ سياسيًا بين الجنسين إلى 49%، وتمثل النساء ما نسبته 27% من مجلس الشعب.

وفي المركز الثاني عربيًا جاءت تونس حيث احتلت المركز 35 عالميًا، بنسبة تكافؤ وصلت إلى 43% ونسبة النساء في مجلس الشعب وصلت إلى 29%.

ومن أصل 193 دولة شملتها الدراسة حلت ليبيا في المركز 178 بنسبة تكافؤ وصلت إلى 9%، وتُمثل النساء 6% من مجلس الشعب.

وتفوقت ليبيا على عدد من الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية، عُمان، قطر، الكويت واليمن، التي احتلت مراكز متأخرة.

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