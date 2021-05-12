تحركات حكومية واسعة “محلياً وخارجياً” لإنعاش الاقتصاد

تقوم وزارة الاقتصاد والتجارة بقيادة محمد الحويج بتحركات كبيرة وسريعة على الصعيدين المحلي والدولي، كان آخرها اجتماعه مع سفير مصر محمد سليم، إذ ناقش معه التحضيرات لعقد اجتماع اللجنة العليا الليبية المصرية الذي سينظم في الربع الثالث من هذا العام، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري وتفعيل الاتفاقيات التي تشمل الإقامة والتنقل ومنح التأشيرات.

وشدد الحويج على ضرورة فتح المجال الجوي في مطار القاهرة أمام الطيران الليبي، داعياً لإقامة معرض للمنتجات المصرية في بنغازي والمشاركة في معرض طرابلس الدولي خلال الدورات المقبلة.

على الصعيد المحلي بحث وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج قبل أيام إمكانية تفعيل ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية، خلال اجتماع عقده مع عضوة مجلس النواب عن الجنوب فاطمة الصويعي، ورئيس الغرفة التجارية منصور السريتي ومسؤولين آخرين.

وبحث الحويج إمكانية تفعيل قرار إنشاء المنطقة الحرة بالمنطقة الجنوبية، وتحسين الأداء الزراعي بهدف التصدير وتوفير فرص العمل، إلى جانب تطوير البنية التحتية، مبيناً أن الحكومة تعمل على إجراءات إنشاء مصفاة مرزق عن طريق وزارة النفط والغاز والمؤسسة الوطنية للنفط.

وسبق كل ذلك زيارة وزير الاقتصاد إلى بنغازي، إذ تم تفعيل ديوان الوزارة وعقد سلسلة من الاجتماعات بهدف تحسين الأداء لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وناقش إمكانية إعادة معرض بنغازي الدولي للواجهة الاقتصادية، وتضمنت الزيارة حينها زيارة مخازن صندوق موازنة الأسعار، فضلاً عن البدء فعليا بإجراءات توحيد السجل التجاري العام، وبحث احتياجات مكاتب مراقبة الاقتصاد في المنطقة الشرقية.

وطالب المهتمون بالشأن الاقتصاد بضرورة استمرار وزارة الاقتصاد في متابعة أعمالها التي بدأتها بهدف الوصول لتحقيق الأهداف، وتطوير المنظومة التجارية في البلاد، لما لها من انعكاسات إيجابية في ترميم الاقتصاد المحلي.

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