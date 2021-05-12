ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

12 May, 2021

قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن “فرص السلام زادت” في ليبيا، لكن لا يزال هناك تحدي الانتخابات، وانسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وقال ماس الأربعاء في روما، بعد لقاء مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، وفق وكالة الأنباء الإيطالية أوكي: “هناك العديد من التحديات التي يجب مواجهتها والتغلب عليها، مثل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر (كانون الأول) وانسحاب جميع المقاتلين الأجانب من ليبيا”.

وقال: “نعمل على الأمر معاً بتعاون وثيق، نريد أن نرافق ليبيا بشكل إيجابي على هذا الطريق” نحو الديمقراطية والاستقرار.