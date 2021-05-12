أمين سر مصرف ليبيا المركزي يدعو مجلس الإدارة لاجتماع في يونيو

دعا أمين سر مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، فتحي عقوب، أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي إلى حضور اجتماع مجلس الإدارة الأول لعام 2021، وذلك يوم الخميس الموافق 3 يونيو 2021.

وتتضمن بنود الاجتماع، المقرر إجراؤه افتراضيا عبر تطبيق زووم، استعراض تقرير اللجنة الفنية المكلفة بتوحيد سعر الصرف حول الموضوعات المحالة إليها.

وكان عضو اللجنة الفنية المكلفة بدراسة وتقييم نتائج سعر الصرف بطرابلس، قد أوضح في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية

وكشفت مصادر أن مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي أحال إلى اللجنة الفنية المكلفة بدراسة وتقييم نتائج سعر الصرف، دراسة ثلاثة موضوعات سبق إدراجها ضمن جدول أعمال المجلس الذي تم تأجيل انعقاده.

وأوضحت المصادر، لصحيفة صدى الاقتصادية، أن هذه الموضوعات تتضمن تقديم تصور وآلية تضمن وتسهل قبول صكوك المقاصة بين المصارف، وتقديم تصور بشأن استئناف الحوالات المباشرة لصغار التجار بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى تقييم نتائج سعر الصرف خلال الفترة الماضية وتقديم مقترحات بالخصوص.

وستباشر اللجنة أعمالها بعد عيد الفطر المبارك وتقديم نتائج أعمالها إلى مجلس الإدارة نهاية شهر مايو 2021.