بالفيديو: الاستعدادات للعيد من بنغازي

أخبار ليبيا24

كان شهر رمضان في بنغازي هذا العام مختلفا عن العام الماضي، فالناس تعودوا وجود وباء كورونا وخفّت مظاهر الالتزام بالتدابير الوقائية.

أخبار ليبيا24 أجرت عدة لقاءات مع أهالي المدينة، حيث يقول أحد المواطنين، إن أهالي المدينة جميعا يخرجون إلى الأسواق ولا أحد موجود في منزله استعدادا للعيد.

بينما قال شاب: “إن الأسواق تشهد إقبالا كبيرا من قبل الأهالي الذين يستعدون لعيد الفطر بشراء الحاجيات”.

حركة الأسواق والمحلات التجارية تسير بوتيرة متسارعة ورغم الظروف التي تواجه الكثير من سكان المدينة إلا أن الجميع حريص على التسوق والاستمتاع بالأوقات خلال شهر رمضان.

أحد الشباب الذين التقتهم أخبار ليبيا24 يقول: “هناك من لازال محافظا على الإجراءات الاحترازية من خلال ارتداء الكمامات وهناك العكس”.

يأمل الجميع أن يكون رمضان هذا العام الأخير مع الوباء فالكل مستبشر ببدء حملة اللقاح ويتوقعون أن يكون أخف وطأة على المدينة التي لا تقبل إلا أن تكون بهيجة كل رمضان.