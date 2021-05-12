المنقوش تبحث مع وزيري الخارجية والمالية المالطيين بعض الملفات العالقة

ابحثت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش، خلال اجتماع أجرته مع وزيري الخارجية والمالية المالطيين ايفاريست بارتولو، وكلايد كورونا، بالعاصمة المالطية فاليتا، ملف مكافحة الهجرة غير النظامية وحماية الحدود، إضافة إلى ملف استئناف الرحلات الجوية بين مالطا وليبيا بهدف فتح أبواب التجارة والاستثمار.

هذا وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية، اتفق الجانبان على عقد منتدى اقتصادي بين الغرف التجارية ومجلس رجال الأعمال في البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون في مجال مكافحة تهريب المخدرات والتعاون الجمركي، فضلا عن ضرورة الاهتمام بالجالية الليبية في مالطا.

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