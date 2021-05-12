الإفراج عن 78 سجينا مؤيدا للجيش الوطني الليبي من سجن معيتيقة

أعلنت مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (امعتيقة) عن تسليم 78 سجينا من المؤيدين للقوات المسلحة العربية الليبية، إلى نقطة إدارة العمليات والأمن القضائي (سجن الجديدة)، تمهيدا للإفراج عنهم.

وقالت مؤسسة الإصلاح والتأهيل بطرابلس، في إيجاز طالعته “الساعة 24″، إن عملية الإفراج جاءت بناء على الاتفاق السياسي الذي نتج عنه العديد من الاتفاقيات التي من ضمنها وقف إطلاق النار وعمليات تبادل الأسرى بين الطرفين.

وأضافت: “وبعد التنسيق مع وزيرة العدل والجهات الضبطية التي قامت بضبط الموقوفين وبإشراف إدارة العمليات والأمن القضائي”.