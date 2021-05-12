رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي يُهنئ الشعب الليبي بحلول عيد الفطر المبارك

سرت 12 مايو 2021 (وال)- بعث رئيس المجلس الرئاسي برسالة يهنئ فيها الشعب الليبي بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، ومتمنيًا الأمن والتقدم والازدهار للوطن.

وجاء في الرسالة ما يلي :

“إخوتي وأخواتي أبناء ليبيا الكرام في الداخل والخارج، يسعدني أن أبعث إليكم بأصدق التهاني، وأطيب التمنيات بمناسبة عيد الفطر السعيد، تقبل الله منا جميعاً الصيام والقيام وصالح الأعمال.

متمنيا لكم التوفيق والسداد، وأن يكون قادم الأيام محققا لأمالكم وطموحاتكم وأن يحمل لوطننا الحبيب الأمن والاستقرار والتقدم والإزدهار، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير”. (وال) س خ

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