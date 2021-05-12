اليوسيفي: عدد المستفيدين من علاوة الزوجة والأبناء بلغ مليونا و158 ألفا

بين مدير مشروع علاوة الزوجة والأبناء بوزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة علي البوسيفي، أن عدد المستفيدين من المنحة هذا العام وصل إلى مليون 158 ألفا و914 رب أسرة، يمكنهم الاستفادة من علاوة الزوجة والأبناء، ممن تنطبق عليهم أحكام القانون.

هذا وأوضح البوسيفي بحسب تصريحات صحفية، أن القيمة المخصصة لتغطية علاوة الزوجة والأبناء عن الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بلغت أكثر من مليار دينار، لافتا إلى أن كافة المصارف ما زالت تعمل بنسق ثابت في تسيير وتمرير المعاملات لصالح المواطنين وفقا لأحكام القانون.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا