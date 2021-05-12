الداخلية تسلم مركبات مجهزة لقسم النجدة بنغازي

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أشرف وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية بحكومة الوحدة الوطنية، النقيب فرج قعيم، على تسليم 20 مركبة مُجهزة لقسم النجدة في بنغازي.

كما أشرف الوكيل، بحسب مكتب الإعلام الأمني بالوزارة، على تسليم المركبات بشكل شخصي بعد اعتمادها ومنح كل آلية كتيب رسمي يصرح فيه قيادتها وقانون عملها، ليكون لكل مركبة مُستند خاص بها للعمل وفق القوانين واللوائح وللبدء في دمجها بخطط عمل قسم النجدة .

وجرت عملية التسليم في حضور رئيس قسم النجدة والتحري الجنائي بعد الانتهاء من طِلائها وتجهيزها بقسم مركبات الشرطة التابع لوزارة الداخلية.

وأطلع قعيم، على أهم النواقص والاحتياجات للسعي لتوفيرها ضمن الأولويات التي تساهم بالنهوض بمستوى الأداء والعمل الأمني الوطني.