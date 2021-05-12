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طرابلس.. الإفراج عن 78 نزيلاً من أسرى “حرب طرابلس”

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية (معيتيقة) تسليم 78 نزيلاً، كانوا من ضمن الأسرى الذين تم القبض عليهم أثناء حرب طرابلس.

وقالت المؤسسة في بيان إن الإفراج عن النزلاء جاء بناء على الاتفاق السياسي الذي نتج عنه العديد من الاتفاقيات، التي من ضمنها وقف إطلاق النار وعمليات تبادل الأسرى بين الطرفين.

وأشارت إلى أن الإفراج عن النزلاء تم تحت إشراف إدارة العمليات والأمن القضائي التابعة لوزارة العدل بحكومة الوحدة الوطنية، مشيرة إلى أن عملية الإفراج عنهم تمت مساء الأربعاء، بنقطة إدارة العمليات والأمن القضائي (سجن الجديدة).

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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